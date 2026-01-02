I rifiuti differenziati fanno cassa il Comune guadagna 611mila euro in sei mesi

L'amministrazione comunale di Viterbo ha pubblicato i dati relativi alla vendita dei rifiuti differenziati raccolti nei primi sei mesi dell'anno, evidenziando un ricavo di circa 611 mila euro. Questa pratica, che incentiva la raccolta differenziata, rappresenta un'importante fonte di entrate per il Comune, contribuendo alla sostenibilità e alla gestione dei rifiuti urbani.

L'amministrazione comunale di Viterbo ha messo nero su bianco i conti relativi alla vendita dei rifiuti differenziati, un'operazione che trasforma la raccolta dei cittadini in risorse dirette per le casse di palazzo dei Priori. Con una recente determina l'ente ha accertato in entrata una somma.

