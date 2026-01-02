I ragazzi di Crans-Montana e l’emergenza che non spezza la narrazione social

Nella notte di Capodanno a Crans-Montana, un incendio alla discoteca Le Constellation ha causato una tragedia, coinvolgendo un bar e provocando la perdita di vite tra i giovani presenti. Un evento che ha scosso la comunità locale e richiede attenzione e riflessione sulla sicurezza e la prevenzione. Questo episodio testimonia come emergenze improvvise possano interrompere le celebrazioni, lasciando un segno indelebile.

A Crans-Montana, nella notte che doveva essere teatro dell'allegria di Capodanno, l'incendio della discoteca Le Constellation ha provocato una tragedia: un bar che brucia, ragazzi che muoiono. E un dettaglio che, più di ogni altro, definisce un'epoca. Alle prime avvisaglie del fuoco che aveva intaccato il soffitto, molti dei presenti, invece che allontanarsi subito dal pericolo, si sono precipitati a rappresentarlo. Hanno filmato le fiamme che si allargavano, come se la priorità fosse immortalare l'evento, non sottrarvisi il prima possibile.

La strage dei ragazzi a Crans-Montana: almeno 47 morti. Chi sono i 6 dispersi italiani. “Trappola di fuoco, solo una scala stretta per scappare” - Incendio nel bar, oltre 110 feriti per lo più giovanissimi nella celebre località sciistica in Svizzera. quotidiano.net

Strage di Crans-Montana, chi sono i sei ragazzi italiani dispersi. L'appello disperato delle famiglie coinvolte: "Aiutateci a trovarli" - La scorsa notte, la Farnesina ha reso noti anche i nomi di 12 dei 13 ragazzi che, salvo errori, risultano nella lista dei feriti ... affaritaliani.it

Crans Montana, l'italiano che ha salvato 10 ragazzi: «Porta d’emergenza bloccata, imploravano aiuto. Mia figlia salva perché arrivata lì tardi» - facebook.com facebook

Crans-Montana, «Ho visto le fiamme e sono intervenuto, decine di ragazzi chiedevano aiuto» x.com

