I quaranta che ballano 90 infiammano il Politeama | Capodanno una notte indimenticabile

Da palermotoday.it 2 gen 2026

Il concerto dei Quaranta che... ballano 90 al Politeama di Palermo ha offerto un intrattenimento coinvolgente per il Capodanno 2026. Lo spettacolo, dedicato agli anni ’90, ha richiamato un pubblico di tutte le età, proponendo musica e atmosfere che hanno fatto rivivere quei anni. Un evento che ha contribuito a rendere speciale la notte di fine anno, lasciando un ricordo positivo e condiviso tra i presenti.

Lo show dance Anni ‘90 siciliano infiamma la piazza del Politeama per il Capodanno 2026. Grandi protagonisti “I quaranta che.ballano 90”, ovvero il primo format ufficiale della Sicilia dedicato alla musica della decade conclusiva del secolo scorso. “Il trionfo della notte di San Silvestro, con. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

