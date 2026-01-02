I quaranta che ballano 90 infiammano il Politeama | Capodanno una notte indimenticabile

Il concerto dei Quaranta che... ballano 90 al Politeama di Palermo ha offerto un intrattenimento coinvolgente per il Capodanno 2026. Lo spettacolo, dedicato agli anni ’90, ha richiamato un pubblico di tutte le età, proponendo musica e atmosfere che hanno fatto rivivere quei anni. Un evento che ha contribuito a rendere speciale la notte di fine anno, lasciando un ricordo positivo e condiviso tra i presenti.

