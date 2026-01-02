I prossimi mesi saranno molto impegnativi per il principe | oltre a un cambio di scuola affronterà anche il suo primo viaggio negli Usa con William

Nei prossimi mesi, il principe affronterà un cambio di scuola e il suo primo viaggio negli Stati Uniti con William. Dopo un anno segnato da scandali e polemiche, i Royal inglesi si preparano a riprendere un percorso più stabile, affrontando nuove sfide con discrezione e determinazione. Questi eventi rappresentano un passaggio importante per la famiglia reale, che cerca di consolidare la propria posizione e ripristinare un’immagine di sobrietà e continuità.

I Royal inglesi si sono finalmente buttati alle spalle 12 mesi di scandali, polemiche e situazioni non ancora risolte. Come il possibile ritorno a Londra di Meghan e l'esilio definitivo di Andrea. Il 2026 è altrattanto impegnativo. Gli appuntamenti tradizionali sono già segnati sul calendario: il Commonwealth Day a marzo, il Trooping The Colour a giugno, i tanti Garden Party primaverili a Buckingham Palace, l'apertura del Parlamento a luglio, senza dimenticare il Chelsea Flower Show, le corse ippiche di Ascot e il torneo di tennis a Wimbledon. Carlo e Kate possono finalmente rallentare le cure anticancro, ma la Corona ha un altro asso nella manica da lanciare sin da ora sulla scena internazionale: il principe George.

