I pronostici di venerdì 2 gennaio | Serie A Liga Ligue 1 e Saudi Pro League

Ecco i pronostici delle partite di venerdì 2 gennaio, con anticipi di Serie A, Liga, Ligue 1 e Saudi Pro League. La giornata si apre all’Unipol Domus, dove il Cagliari affronta il Milan, offrendo spunti di analisi per gli appassionati di calcio e scommesse. Un’occasione per seguire da vicino le sfide di vari campionati, con un occhio attento ai possibili sviluppi delle partite in programma.

I pronostici di venerdì 2 gennaio, ci sono gli anticipi di Serie A, Liga e Ligue 1 più tre partite della Saudi Pro League Il 2026 della Serie A si apre all’Unipol Domus con la sfida tra Cagliari e Milan. I sardi vanno a caccia di altri punti salvezza dopo l’importantissima vittoria nella trasferta di Torino, mentre i rossoneri si recano in Sardegna con l’obiettivo di trascorrere qualche ora in cima alla classifica, visto che in caso di vittoria sorpasserebbero momentaneamente i cugini dell’Inter. (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Cagliari-Milan venerdì 02 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Gil Vicente-Sporting Lisbona venerdì 02 gennaio 2026 ore 19 | 45 | formazioni quote pronostici I Leoni iniziano bene il 2026?; Rayo Vallecano-Getafe venerdì 02 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici La Liga riparte da Vallecas; Cagliari-Milan venerdì 02 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte.

