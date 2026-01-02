I primi nati del nuovo anno Filippo e Luca battono tutti Il fiocco rosa più veloce è stato quello per Isabella

I primi nati del 2026 a Milano sono Filippo e Luca, arrivati entrambi subito dopo la mezzanotte. Filippo ha ottenuto il primato di primo bambino del nuovo anno, seguito da Luca. Il primo fiocco rosa, invece, è stato quello di Isabella. La nascita di questi piccoli rappresenta un momento speciale per le famiglie e l’ospedale Vittore Buzzi, dove si sono svolti gli eventi di capodanno.

È stata una corsa al fotofinish (a insaputa degli interessati) quella del primo milanese nato nel 2026: un minuto dopo mezzanotte le ostetriche dell' ospedale pubblico Vittore Buzzi fermavano il cronometro certificando il primato di Filippo, 2.780 grammi destinati a crescere rapidamente dalla foga con cui ciuccia la manina. Ma intanto dal privato accreditato San Raffaele davano notizia che nello stesso minuto - 00.01 di ieri, giovedì 1° gennaio 2026 – veniva registrata la nascita di Luca, 2.380 grammi. Un parimerito, insomma, mentre non c'è contestazione sul primo fiocco rosa, piovuto su Milano in tranquillità dieci minuti dopo la mezzanotte con Isabella al Macedonio Melloni, l'altro punto nascita dell'Asst che include anche gli ospedali Fatebenefratelli e Sacco

