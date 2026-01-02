I piani segreti di Hannoun | il viaggio dai capi di Hamas

Gli sviluppi delle indagini su Hannoun, ritenuto leader di Hamas in Italia, svelano un quadro complesso di attività e collegamenti. Secondo le autorità, si tratta di documenti che potrebbero rivelare i piani e le reti dell'organizzazione, mentre le difese minimizzano l'importanza di tali materiali. Questo approfondimento analizza i dettagli delle indagini e il contesto delle accuse, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla vicenda.

"Sono solo carte passate da Israele e dal Mossad". È questa oggi la scusa usata dai fan di Hannoun, considerato dall'accusa il leader di Hamas in Italia, per provare a delegittimare il lavoro svolto dalla Procura di Genova, dalla nostra intelligence e dalle forze di polizia e Guardia di Finanza. Una documentazione dettagliatissima in cui ci sono decine e decine di intercettazioni in cui gli stessi indagati forniscono elementi chiave che hanno portato all'arresto di 9 indagati. Ma in esclusiva vi possiamo parlare di una missione organizzata dall'Api (Associazione dei palestinesi in Italia guidata proprio da Hannoun). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

