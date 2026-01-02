I partenopei avviano i contatti per Goretzka Le ultime su Mainoo

Il Napoli si prepara alla prossima stagione, valutando diverse opzioni di mercato. Tra le trattative in corso, ci sono i contatti per Leon Goretzka e l’incertezza su Mainoo, ancora lontano da una decisione definitiva. La società azzurra monitora attentamente le possibilità di rafforzamento, considerando le limitazioni di spesa previste per gennaio. Ecco le ultime novità sulle strategie di mercato del club partenopeo.

La squadra azzurra sta iniziando a progettare per la prossima stagione, ma ci sono delle perplessità: a gennaio si potrà spendere come si vuole? Intanto, i partenopei continuano a sondare il terreno per Goretzka, con Mainoo che continua ad essere una vera e propria incognita Si raffredda Mainoo, Goretzka avanza per giugno Il mercato dei

