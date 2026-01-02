I nuovi nati al San Giuseppe di Empoli L’ultimo del 2025 è di Santa Croce

All'ospedale di Empoli sono nati i primi bambini del 2025. L'ultimo del nuovo anno è un neonato di Santa Croce, nato da una giovane coppia di origine senegalese. Un momento di gioia che segna l'inizio di un nuovo anno per la comunità locale.

SANTA CROCE E’ di Santa Croce l’ultimo nato all’ospedale di Empoli del 2025. Un santacrocese figlio di una giovane coppia di origine senegalese. Si chiama Serigne Fallou ed è venuto al mondo alle 22,15 del 31 dicembre. Pesa 3 chili e 300 grammi. Figlio di una coppia di origine straniera anche il primo nato del 2026 nel reparto di ostetricia e ginecologia del San Giuseppe. Si chiama Mohammad Amin ed è nato alle 4.09 di ieri mattina. I suoi genitori abitano in un comune dell’Empolese. In tutta l’Asl Toscana centro – che comprende le province di Firenze, Prato e Pistoia e i quattro Comuni "pisani" di San Miniato, Santa Croce, Castelfranco e Montopoli – tra ultimi nati nel 2025 e primi nati nel 2026 sono dieci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

