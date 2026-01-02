I miei dubbi su Bron Breakker

Da quando è approdato in NXT, Bron Breakker ha attirato l’attenzione come potenziale protagonista del futuro WWE. Spesso paragonato a Goldberg o Brock Lesnar, il suo stile e la sua presenza sul ring suscitano opinioni diverse. In questa analisi si cerca di valutare obiettivamente il suo percorso e le caratteristiche che lo distinguono, senza enfasi, concentrandosi sui fatti e sulle potenzialità reali.

É da quando è arrivato ad NXT che Bron Breakker viene spacciato per il futuro della WWE. Sovente viene accostato ad un giovane Goldberg, quando non si evidenziano ineludibili somiglianze con il Brock Lesnar degli anni d'oro. Anzi, certe volte ci si supera: Bron per molti è il perfetto connubio tra i due, ma col volume alzato. Una sorta di ibrido dei due dall'aura quasi divina. Un investimento certo, una super nova che aspetta solo il momento giusto per esplodere ed assicurare lustro al prossimo futuro della Compagnia. Nel frattempo sono passati diversi anni e Bron Breakker è sempre lì, in una posizione sicuramente migliore rispetto ai suoi inizi, ed è anche ovvio, ma non ha ancora raggiunto il suo tanto agognato empireo.

