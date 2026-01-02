I medici di Niguarda sui feriti di Crans-Montana | Fondamentale intervenire chirurgicamente il prima possibile

I medici di Niguarda sottolineano l’importanza di intervenire tempestivamente chirurgicamente sui feriti di Crans-Montana. Questa mattina è stato operato il ragazzo più grave dei tre ricoverati, il 16enne romano Manfredi M., mentre sono attesi altri quattro giovani ustionati. L’ospedale continua a monitorare attentamente la situazione, adottando tutte le procedure necessarie per garantire le cure più adeguate ai pazienti.

Milano – All'ospedale Niguarda, dove sono in arrivo altri 4 ragazzi ustionati, questa mattina è stato operato il più grave dei tre ragazzi ricoverati da ieri dopo la strage di Crans-Montana, si tratta del 16enne romano Manfredi M. che aveva "una percentuale di superficie corporea più importante" soggetta a ustioni, come ha spiegato in un punto stampa Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore Centro Ustioni, Ospedale Niguarda di Milano. "Per noi è importantissimo operarli precocemente. Il ragazzo da un punto di vista chirurgico adesso è stabile, ed è di nuovo in terapia intensiva - ha aggiunto -, ma contiamo di rioperarlo fra pochi giorni, perché per noi è importante togliere tutto il tessuto necrotico, per evitare che ci sia una sovrapposizione di infezioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

