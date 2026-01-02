I medici di Niguarda sui feriti di Crans-Montana | Fondamentale intervenire chirurgicamente il prima possibile
I medici di Niguarda sottolineano l’importanza di intervenire tempestivamente chirurgicamente sui feriti di Crans-Montana. Questa mattina è stato operato il ragazzo più grave dei tre ricoverati, il 16enne romano Manfredi M., mentre sono attesi altri quattro giovani ustionati. L’ospedale continua a monitorare attentamente la situazione, adottando tutte le procedure necessarie per garantire le cure più adeguate ai pazienti.
Milano – All'ospedale Niguarda, dove sono in arrivo altri 4 ragazzi ustionati, questa mattina è stato operato il più grave dei tre ragazzi ricoverati da ieri dopo la strage di Crans-Montana, si tratta del 16enne romano Manfredi M. che aveva "una percentuale di superficie corporea più importante" soggetta a ustioni, come ha spiegato in un punto stampa Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore Centro Ustioni, Ospedale Niguarda di Milano. "Per noi è importantissimo operarli precocemente. Il ragazzo da un punto di vista chirurgico adesso è stabile, ed è di nuovo in terapia intensiva - ha aggiunto -, ma contiamo di rioperarlo fra pochi giorni, perché per noi è importante togliere tutto il tessuto necrotico, per evitare che ci sia una sovrapposizione di infezioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Tragedia a Crans Montana, il Niguarda accoglie i primi feriti italiani
Leggi anche: Crans-Montana, Bertolaso: "Al Niguarda tre ragazzi italiani feriti"
Come stanno i tre ragazzi ustionati a Crans Montana e ricoverati al Niguarda; Strage Crans-Montana, ecco come stanno i tre italiani ricoverati all'ospedale Niguarda; Incendio a Crans Montana, l'arrivo al Niguarda dei tre ragazzi italiani feriti; Crans Montana, ragazza di 16 anni di Milano in coma dopo l’esplosione. L’amico ustionato ricoverato al Niguarda con altri due italiani: le loro condizioni.
I medici di Niguarda sui feriti di Crans-Montana: “Fondamentale intervenire chirurgicamente il prima possibile” - Milano – All'ospedale Niguarda, dove sono in arrivo altri 4 ragazzi ustionati, questa mattina è stato operato il più grave dei tre ragazzi ricoverati da ieri dopo la strage di Crans- ilgiorno.it
Bertolaso, al Niguarda in arrivo altri 4 giovani da Crans-Montana - All'ospedale Niguarda di Milano sono in arrivo altri quattro giovanissimi italiani che sono rimasti feriti nella strage ... notizie.tiscali.it
La mamma di Eleonora, veterinaria ustionata a Crans-Montana: “Cruciali i soccorsi tempestivi del fidanzato, si è salvata perché era al piano superiore” - Ora si trova al Niguarda di Milano, è stata operata ed è tenuta in coma famacologico. ilrestodelcarlino.it
Money.it. . Crans-Montana, tre giovani italiani trasferiti al Niguarda Tre ragazzi italiani, tutti molto giovani, coinvolti nell’esplosione avvenuta a Crans-Montana sono stati trasferiti all’ospedale Niguarda di Milano. I pazienti presentano ustioni estese e sono stati r - facebook.com facebook
In diretta dall'ospedale Niguarda di Milano: il bollettino medico di alcuni ragazzi. Attivato il numero dell'unità di crisi della Farnesina: 06 36225. #QuartoGrado x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.