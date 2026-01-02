I Kennedy Center Honors 2025 hanno registrato gli ascolti più bassi di sempre

I Kennedy Center Honors 2025 hanno registrato i livelli di ascolto più bassi di sempre. A dicembre, l’istituzione ha attirato l’attenzione per alcuni cambiamenti, tra cui la controversa decisione di rinominare il centro “Trump-Kennedy Center” e l’installazione di una nuova targa commemorativa, suscitando discussioni tra pubblico e media.

Il mese di dicembre è stato decisamente ricco di eventi per il Kennedy Center. In vista del Natale, l’istituzione è stata controversamente ribattezzata Trump-Kennedy Center, con tanto di nuova targa commemorativa. Poi sono arrivati??i boicottaggi, la minaccia di azioni legali di ritorsione e la trasmissione del 23 dicembre dei Kennedy Center Honors 2025, che hanno registrato i minimi storici di ascolto. Tutto questo, paradossalmente, dopo che Donald Trump, che è diventato il primo presidente in carica a condurre lo spettacolo, aveva previsto che sarebbe stato «lo show con gli ascolti più alti che abbiano mai fatto». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

