I funerali di suocera e nuora | la prima morta investita la seconda per malore vedendo l’incidente Il lutto di una città

Il lutto ha coinvolto la comunità di Pistoia dopo la tragica scomparsa di Liliana Podestà e Laura Mecheri, avvenuta nel giorno di Santo Stefano. Liliana è deceduta in un incidente stradale, mentre Laura, colpita dall’emozione, si è spenta poco dopo. Un momento di dolore condiviso, che ha unito la città nel ricordo delle due donne.

Pistoia, 2 gennaio 2026 – Un'intera comunità ha tributato l'ultimo saluto a Liliana Podestà, 87 anni, e Laura Mecheri, 59, suocera e nuora morte entrambe nel giorno di Santo Stefano in circostanze tragiche. La prima dopo essere stata investita in via Fiorentina, la seconda per malore e vedendo l'incidente, cercando di dare i primi soccorsi alla donna ma appunto venendo fulminata da un malore da cui poi non si è più ripresa. Una vicenda che lascia attoniti, con la gente che si è stretta intorno a Andrea Guidi, figlio di Liliana Podestà e marito di Laura Mecheri. Che in pochi minuti ha perso le due persone a lui più care.

