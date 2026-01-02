I fatti del giorno – Roma

Un incendio si è verificato a Bracciano, nei pressi di Roma, causando la morte di un’anziana di 86 anni. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno intervenendo per chiarire l’accaduto. La tragedia ha suscitato attenzione nella comunità locale e tra le forze dell’ordine, impegnate nelle indagini.

Roma: incendio in un appartamento a Bracciano, morta 86enne – Tragedia a Bracciano, vicino Roma, dove un incendio divampato in un appartamento ha causato la morte di un'anziana di 86 anni. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 6 in via Este, all'interno di un'abitazione situata al primo piano di una palazzina di cinque. Nell'appartamento si trovava anche il figlio della donna, che e' riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia Bracciano, gli operatori del 118, la polizia di Stato e i vigili del fuoco del comando di Roma, impegnati con due squadre, un'autobotte e un'autoscala.

