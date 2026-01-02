I donatori di sangue di San Quirino al fianco dell' area giovani del Cro

I donatori di sangue di San Quirino si sono uniti all’area giovani del Cro di Aviano, contribuendo con le donazioni raccolte dalla sezione locale dell’Afds. Un gesto di solidarietà volto a sostenere la ricerca scientifica e a rafforzare il legame tra la comunità e le attività di donazione. Questa collaborazione dimostra l’impegno della comunità di San Quirino nel promuovere valori di solidarietà e responsabilità sociale.

La solidarietà della comunità di San Quirino, sostegno concreto per la ricerca scientifica. Nei giorni sorsi, una delegazione della sezione di San Quirino dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue (Afds) ha fatto visita all'Cro di Aviano per formalizzare la consegna delle donazioni raccolte.

