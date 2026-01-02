I concerti di Capodanno rappresentano un momento di tradizione e riflessione, un’occasione per ascoltare musica classica in un’atmosfera di pace e aggregazione. Che si tratti delle note dei Wiener, delle allegre polke degli Strauss o delle emozionanti melodie di Mascagni, la musica accompagna l’inizio dell’anno con calma e serenità, offrendo un momento di condivisione e calma riflessione.

Che siano i valzer carezzevoli o le polke scatenate degli Strauss, o il sognante intermezzo dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni, non può esserci Capodanno senza musica (classica). E da qualche anno – almeno qui in Italia, televisivamente parlando – si rinnova la “disfida“ fra due capitali della cultura, Vienna, con i suoi Philarmoniker e il loro suono cristallino e inconfondibile (su Raidue), e Venezia, con l’abbraccio incantevole della Fenice e i riflessi di una città meravigliosa (su Raiuno). Prettamente sinfonico il concerto in Austria, più dedicato al canto italiano quello in laguna. È stato così anche ieri: il Musikverein ha accolto sul podio, per la prima volta, Yannick Nézet-Séguin, canadese, che nel “suo“ Capodanno ha voluto portare l’arcobaleno dei colori del mondo e le influenze perfino esotiche che entrarono nel repertorio degli Strauss e dei musicisti a loro contemporanei, mentre alla Fenice il maestro Michele Mariotti, anch’egli al debutto nel Capodanno veneziano, ha proposto un viaggio nell’opera italiana con le voci del soprano Rosa Feola e del tenore Jonathan Tetelman, dirigendo anche alcune perle, come la Barcarola dal Silvano di Mascagni, per arrivare ai grandi classici, Casta Diva dalla Norma di Bellini, il duetto dalla Bohème di Puccini e il brindisi dalla Traviata di Verdi, immancabile come la Marcia di Radetzky a Vienna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I concerti di Capodanno. Wiener, festa di pace. Fenice, spilla di protesta

