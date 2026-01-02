I Coma_Cose? Una bellissima gabbia se mischi amore e musica vai in burnout | Fausto Lama torna con una nuova canzone

Fausto Lama torna con una nuova canzone, affrontando il tema della separazione dei Coma_Cose. In questa composizione, l’artista riflette sulla complessità di un rapporto tra amore e musica, evidenziando le sfide e le tensioni che possono portare a un burnout emotivo. Un brano che invita ad una riflessione sobria e autentica sulla fragilità delle relazioni e sui momenti di crisi creativa.

Milano, 2 gennaio 2026 - La separazione dei ComaCose, quell'addio che è diventato nel giro di un solo anno una triste e reale possibilità, è stata una delle notizie che hanno colto di sorpresa tanto gli appassionati di musica quanto i divoratori di gossip. California, ovvero Francesca Mesiano, e Fausto Lama, ovvero Fausto Zanardelli, si sono separati artisticamente a ottobre 2025. Come coppia i tempi tecnici sono un po' più lunghi, ma nello stesso momento è stata ufficializzata anche la fine della storia d'amore. Che un anno prima li aveva condotti al matrimonio. " Il progetto era già collassato a livello creativo - ha spiegato Fausto Zanardelli in un'intervista al Corriere della Sera -.

