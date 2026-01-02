Fausto Lama, ex membro dei Coma_Cose, presenta il suo nuovo progetto solista dopo la fine dell’esperienza di duo. In un’intervista, descrive i Coma_Cose come una “bellissima gabbia” e sottolinea le difficoltà nel mescolare amore e musica. Ora, con un percorso rinnovato, Lama si propone di esplorare nuove direzioni artistiche, offrendo un’ulteriore prova della sua evoluzione nel panorama musicale italiano.

Dopo la fine dell’esperienza artistica e privata dei ComaCose, nasce Fausto Lama, il nuovo progetto solista con cui l’artista torna sulle scene. Oggi 2 gennaio è uscito il singolo “a tanto così”. “ È il primo pezzo della mia nuova vita musicale ed è come mi sento da sempre: – ha dichiarato Lama nella presentazione del brano – mai abbastanza giusto per gli standard, mai abbastanza sociale, mai abbastanza a mio agio nell’accettare i miei limiti. E mentre lo penso e lo scrivo, se ne va questo strano anno vissuto in apnea . Fino a perdermi, ma fortunatamente anche fino a ritrovarmi. – racconta Fausto – A settembre mi sono chiuso con alcuni amici musicisti in un casale nel bosco, tra le colline piemontesi, e spontaneamente sono nate nuove canzoni, a tratti crude, a tratti riflessive, a tratti ciniche, come non mi succedeva da tempo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I Coma_Cose? È stata una bellissima gabbia. Era già collassato a livello creativo. Mischiare amore e musica è pericolosissimo”: parla Fausto Lama

Leggi anche: Fausto Zanardelli parla della rottura con Francesca Mesiano: «I Coma Cose erano una gabbia. Siamo andati in burnout: mischiare amore e musica è pericolosissimo»

Leggi anche: Coma Cose, Fausto: “Si erano mescolate troppo le cose…” e pubblica una canzone che parla di Francesca

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Fausto dei Coma Cose: "Mi sentivo il ghost writer della coppia. Ora si è liberato spazio per le mie visioni del mondo" x.com

I Coma_Cose, l'amore, la nuova vita artistica: parla Fausto Zanardelli - facebook.com facebook