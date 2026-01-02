I cantieri al centro del bilancio | Dal teatro fino alla Rocca

Il bilancio di previsione 2026 del Comune di Reggiolo include interventi significativi dedicati ai cantieri nel centro urbano, che vanno dal teatro alla Rocca. Questi lavori rappresentano un passo importante per migliorare l’infrastruttura e l’offerta culturale della città, contribuendo al suo sviluppo e alla qualità della vita dei cittadini. L’attenzione alle opere pubbliche evidenzia l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare il patrimonio e garantire servizi efficaci.

C’è il completamento di importanti opere pubbliche nel bilancio di previsione del 2026 per il Comune di Reggiolo. Approvato il bilancio che, tra l’altro, prevede la riapertura del teatro Rinaldi, ipotizzato per l’autunno prossimo, al termine di un lungo percorso di ristrutturazione e recupero del costo complessivo di tre milioni di euro, che è stato eseguito in due fasi. La scuola media, nell’edificio storico del centro inagibile dal terremoto del 2012, dovrebbe riaprire a settembre, restituendo agli studenti una struttura completamente ristrutturata e all’avanguardia sotto il profilo sismico, grazie a una ristrutturazione da tre milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I cantieri al centro del bilancio: "Dal teatro fino alla Rocca" Leggi anche: Sempre più cantieri a Bari: nuovi divieti in centro e a Madonnella fino al 5 dicembre Leggi anche: Al Centro d’arte Raffaello fino al 20 dicembre "la terra al centro": la personale del maestro Navarra La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. I cantieri al centro del bilancio: Dal teatro fino alla Rocca; Reggiolo, presentato il bilancio per il 2026: inaugurazioni storiche e nuovi cantieri; Bilanci e progetti dell'assessore Smeriglio: «Un 2026 a tutta cultura: l'area dei Fori cambierà e riaprirà il Teatro Valle»; Tanti cantieri, una nuova farmacia, la differenziata all'81%: Cascina presenta il bilancio. I cantieri al centro del bilancio: "Dal teatro fino alla Rocca" - C’è il completamento di importanti opere pubbliche nel bilancio di previsione del 2026 per il Comune di Reggiolo. msn.com

Bilancio del Comune di Imola: 54 milioni per i cantieri - Imola, 25 luglio 2025 – Il Comune di Imola ha approvato tre delibere relative alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e agli aggiornamenti dei programmi triennali acquisti e opere pubbliche. ilrestodelcarlino.it

Opere pubbliche, tre anni di fuoco a Pontedera. Dalla piscina al polo d’infanzia, e cantieri per strade e parcheggi - Dal bilancio comunale ecco l’elenco degli interventi previsti in città e nelle frazioni dal 2026 al 2028. msn.com

Cantieri e traffico a rilento, ma domani scatta l’aumento del pedaggio sulla A14, l’autostrada che attraversa l’Abruzzo #ilcentro - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.