I 90 secondi per sopravvivere a un incendio L’esperto | Mai provare a spegnerlo con maglie o stracci Dal soffitto di Crans-Montana gocce infiammate

In caso di incendio, è fondamentale conoscere le procedure corrette per garantire la propria sicurezza. Un esperto ricorda che non bisogna mai tentare di spegnere le fiamme con maglie o stracci, poiché può essere pericoloso. Nonostante gli sforzi di sensibilizzazione, incidenti come quello di Crans-Montana evidenziano quanto sia importante agire tempestivamente e con consapevolezza in situazioni di emergenza.

Roma, 2 gennaio – A dispiacere, oltre alla tragedia in sé, è il fatto che incidenti come quello avvenuto la notte di Capodanno a Crans-Montana – l’incendio sviluppatosi nel locale Le Constellation, con un bilancio aggiornato di 47 morti e 113 feriti – si ripetano nel tempo, nonostante gli sforzi per informare ed educare sulle procedure di sicurezza. Lo evidenzia Giovanni Cocchi, ingegnere antincendio ed esperto di ingegneria forense, cui abbiamo chiesto di aiutarci a capire che tipo di incendio sia stato e, soprattutto, se e come sia possibile salvarsi in situazioni simili. “Con il mio collega Andrea Martinuzzi stiamo analizzando le immagini e i video disponibili – dice Cocchi –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

