I 6 dispersi italiani nella strage a Crans-Montana | Corpi resi irriconoscibili dalle fiamme Nessuna vittima già identificata

Sono ancora sconosciute le identità dei sei italiani dispersi nella tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio nel pub Le Constellation ha causato numerose vittime. Le condizioni dei corpi ritrovati sono state rese irriconoscibili dalle fiamme, e al momento nessuna vittima è stata ufficialmente identificata. La dinamica dell’incendio e le ricerche sono in corso, mentre il bilancio delle persone coinvolte continua a essere aggiornato.

Roma – La strage e il caos. I dispersi e i feriti. I numeri degli italiani coinvolti nella carneficina di Crans-Montana, in Svizzera - il pub Le Constellation andato a fuoco nella notte di Capodanno - ieri per tutto il giorno sono stati aggiornati. A sera l'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado dà questo quadro: 6 dispersi, 13 feriti. E questo è anche l'ultimo aggiornamento reso noto dalla Farnesina. Sarebbero dunque in tutto una ventina le famiglie che si sono rivolte alle autorità.

