i 10 film dai maggiori incassi al cinema nel 2025 in italia

Ecco i 10 film con i maggiori incassi al cinema in Italia nel 2025. La classifica vede protagonisti i titoli più popolari dell'anno, con una particolare attenzione al successo di Checco Zalone e del suo film

Travolgente Checco Zalone, che non perde il suo tocco (ha già ben quattro film nella top ten dei migliori incassi cinematografici in Italia )! In appena sette giorni di uscita in sala Buen Camino, che ritrova alla regia la collaborazione con Gennaro Nunziante, diventa il film più visto al cinema del 2025 in Italia! Distribuito nel giorno di Natale, in una settimana ha incassato oltre 36 milioni di euro stracciando ogni concorrenza, anche il colossal dei colossal Avatar 3, che è solamente quarto in classifica, con meno della metà delle entrate del comico pugliese. Sul podio, al secondo posto, il cartoon della Disney Lilo & Stitch, ben distante da Checco, a circa 22 milioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

