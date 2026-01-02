Hong Kong la cura delle tartarughe salvate dall' incendio che ha ucciso 160 persone
Dopo l'incendio che a Hong Kong ha causato 160 vittime e lasciato molte persone senza abitazione, si è avviata una rete di interventi per la cura delle tartarughe salvate. Questo intervento rappresenta un impegno importante nel recupero e nel benessere degli animali coinvolti, contribuendo al reinserimento e alla tutela delle specie in difficoltà in un contesto di grave emergenza.
Il mortale incendio di sette edifici a Hong Kong nel mese di novembre ha ucciso 160 persone e ha lasciato migliaia di persone senza casa. Ora una coppia ha deciso di prendersi cura delle tartarughe e degli altri rettili sfuggiti alle fiamme. Come migliaia di residenti, questi animali ora sono senzatetto. Bon Chan e Cindy Leung, hanno scelto di fornire rifugio alle tartarughe e alle decine di altri rettili coinvolti nella tragedia. Il loro piccolo appartamento ora è pieno di cisterne che ospitano gli animali domestici. Alcune delle tartarughe salvate sono rimaste ferite dall’incendio. Hanno ustioni sul guscio e hanno inalato fumo, che ha colpito i loro organi interni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Hong Kong, salvate 144 persone dopo l’incendio: ancora 150 i dispersi
Leggi anche: Incendio a Hong Kong: il numero delle vittime sale a 85, centinaia i dispersi. Tre persone arrestate
Hong Kong, la cura delle tartarughe salvate dall'incendio che ha ucciso 160 persone.
Hong Kong, la cura delle tartarughe salvate dall'incendio che ha ucciso 160 persone: il video - (LaPresse) Il mortale incendio di sette edifici a Hong Kong nel mese di novembre ha ucciso 160 persone e ha lasciato migliaia di persone senza casa. msn.com
Incendio a Hong Kong, salvate decine di tartarughe e rettili rimasti senza casa dopo la tragedia - Dopo il devastante incendio che a novembre ha colpito sette palazzi a Hong Kong, causando la morte di 160 persone e lasciando migliaia di residenti senza casa, emergono storie di solidarietà anche per ... tg.la7.it
Spedisce a Hong Kong centinaia di tartarughe vive nascondendole nei calzini: condannato contrabbandiere - Un cittadino cinese si è dichiarato colpevole davanti a un tribunale distrettuale statunitense per aver esportato illegalmente circa 850 tartarughe protette, nascoste in calzini e spacciate come ... fanpage.it
Incendio a Hong Kong, salvate decine di tartarughe e rettili rimasti senza casa dopo la tragedia x.com
Capodanno 2026, festa di luci a Hong Kong: conto alla rovescia sui palazzi - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.