Hong Kong, la cura delle tartarughe salvate dall'incendio che ha ucciso 160 persone.

Dopo l'incendio che a Hong Kong ha causato 160 vittime e lasciato molte persone senza abitazione, si è avviata una rete di interventi per la cura delle tartarughe salvate. Questo intervento rappresenta un impegno importante nel recupero e nel benessere degli animali coinvolti, contribuendo al reinserimento e alla tutela delle specie in difficoltà in un contesto di grave emergenza.

Il mortale incendio di sette edifici a Hong Kong nel mese di novembre ha ucciso 160 persone e ha lasciato migliaia di persone senza casa. Ora una coppia ha deciso di prendersi cura delle tartarughe e degli altri rettili sfuggiti alle fiamme. Come migliaia di residenti, questi animali ora sono senzatetto. Bon Chan e Cindy Leung, hanno scelto di fornire rifugio alle tartarughe e alle decine di altri rettili coinvolti nella tragedia. Il loro piccolo appartamento ora è pieno di cisterne che ospitano gli animali domestici. Alcune delle tartarughe salvate sono rimaste ferite dall’incendio. Hanno ustioni sul guscio e hanno inalato fumo, che ha colpito i loro organi interni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

