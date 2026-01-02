Hojbjerg Juventus non è finita qui | è lui il preferito a centrocampo la dirigenza ci riproverà Occhio anche a questo scambio | le ultimissime

La Juventus mantiene vivo l'interesse per Pierre-Emile Hojbjerg, considerato il profilo ideale a centrocampo. Nonostante le resistenze del Marsiglia, la dirigenza valuta nuovamente un possibile acquisto, puntando sulla qualità e l’esperienza dell’ex Spurs. Le trattative sono in corso e l’attenzione rimane alta, con aggiornamenti costanti sulle prossime mosse del club bianconero nel mercato dei centrocampisti.

Hojbjerg Juventus, assalto al mediano: il club punta sul carisma dell'ex Spurs, ma il Marsiglia resiste. Fallito lo scambio con Locatelli. La sessione invernale di calciomercato vede la Juventus ancora una volta protagonista attiva, determinata a consegnare a Luciano Spalletti i rinforzi necessari per affrontare la seconda parte di stagione con ambizioni rinnovate. Secondo quanto riportato dalle colonne del Corriere, l'obiettivo prioritario per la zona nevralgica del campo resta indiscutibilmente Pierre-Emile Højbjerg. La dirigenza bianconera, con in testa il responsabile Damien Comolli, continua a insistere con decisione per il centrocampista danese, confermando un interesse che ha radici profonde: si tratta infatti di un "vecchio pallino" della società, monitorato con grande attenzione sin dai tempi della sua militanza nel Tottenham in Premier League.

