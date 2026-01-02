Hockey ghiaccio Bolzano inizia il 2026 con la quarta vittoria in ICE League Valpusteria cade
Bolzano avvia il 2026 con una vittoria importante nell'ICE League di hockey su ghiaccio, conquistando la quarta affermazione consecutiva. La squadra italiana ha battuto in extra time la capolista Klagenfurt, consolidando la propria posizione in classifica. Nel frattempo, la Valpusteria ha subito una sconfitta, evidenziando un momento di sfide diverse per le due formazioni.
Comincia con il piede giusto il 2026 di Bolzano. La compagine italiana nella giornata odierna ha messo a referto la quarta vittoria consecutiva nel Campionato Ice League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, superando all’extra time la capolista Klagenfurt, salendo così al quarto posto della classifica. Non semplice la sfida delle foxes. Dopo un primo periodo terminato con un nulla di fatto gli altoatesini subiscono al 5:51 del secondo tempo il timbro di From. Nelle battute finali sarà quindi Frigo (18:03) a metterci una pezza firmando il pari. La matassa si risolve soltanto all’extra time, complice il goal decisivo di Gersich al 4:48. 🔗 Leggi su Oasport.it
