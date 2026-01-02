Guardare Norimberga al cinema stimola una riflessione profonda, più che un’emozione immediata. La pellicola invita a un’analisi critica, collegando temi storici e attuali, come il contesto della Russia oggi. È un’opportunità per interrogarsi sui processi di giustizia, responsabilità e memoria, offrendo uno sguardo sobrio e consapevole su questioni che ancora oggi influenzano il nostro tempo.

Di fronte a Norimberga si prova una sensazione rara nel cinema contemporaneo: non tanto l’emozione, quanto il pensiero. È un film che fa un servizio pubblico — soprattutto alle nuove generazioni — ricordando come nasce il diritto internazionale moderno: non come esercizio di retorica, ma come tentativo disperato di impedire che la forza si travesta da ragione. Il processo ai gerarchi nazisti non fu un rituale di vendetta; fu, piuttosto, un esperimento morale. E come tutti gli esperimenti morali seri, mise in luce una crepa profonda che oggi ritroviamo intatta. La crepa emerge in una delle scene più disturbanti del film, quando Hermann Göring discute con un interlocutore americano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ho visto Norimberga al cinema: mi sembra chiaro il collegamento con chi parla di Russia oggi

Leggi anche: “A papà Billy ho visto scendere una lacrima quando mi hanno portato via per farmi il depot. Chiedevo tutti i giorni l’eutanasia, volevo morire. Oggi? Sono fiero di me”: parla Achille Costacurta

Leggi anche: Renato Sali si racconta: «Chi mi piace oggi? Dimarco dell’Inter. Io mi ispiravo a Breitner, il calcio oggi mi delude. Ho marcato le migliori ali destre: ecco chi erano»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Qual è il film che tutti stanno vedendo al cinema, dopo Avatar e Zalone?; Il “Buen Camino” di Checco Zalone sbanca il botteghino anche a Santo Stefano, facendo registrare numeri da capogiro, anche rispetto al record storico dell’esordio nel giorno di Natale. Il 26 dicembre ‘Buen Camino’ ha incassato altri 7.918.273 euro, secondo; Keira Knightley ha visto Love Actually una sola volta: ecco perché odia guardarsi sullo schermo; 2025: I 5 FILM CHE PIU’ HO APPREZZATO.

Ho visto un Re, trailer e poster in anteprima esclusiva della nuova fiabesca commedia di Giorgia Farina - Arriverà al cinema il 30 aprile con Medusa Film Ho visto un Re, il nuovo film di Giorgia Farina, con Edoardo Pesce, Sara Serraiocco e Lino Musella, una storia vera che sembra una fiaba. comingsoon.it

Ho visto un re: la nostra video intervista a Edoardo Pesce, Sara Serraiocco, Giorgia Farina e Marco Fiore - Arriva al cinema il 30 aprile Ho visto un re, deliziosa commedia per tutte le età di Giorgia Farina. comingsoon.it

Ho visto un re, il trailer ufficiale del film [HD] - Un film con Edoardo Pesce, Sara Serraiocco, Blu Yoshimi, Marco Fiore, Gabriel Gougsa. mymovies.it

Norimberga da domani al cinema con @Eaglepicturesmovie #shorts #filmalcinema

Ho visto NORIMBERGA qualche giorno fa ma ci ho riflettuto parecchio prima di scriverne, perché è un’opera che mi ha lasciato qualche perplessità, pur avendo goduto della sua visione. Provo a spiegarvi. James Vanderbilt affronta un momento storico crucial - facebook.com facebook

Ho visto “Norimberga “ di James Vanderbilt . Grande delusione. E sinceramente non ho nemmeno capito perché sia stata tanto acclamata l’interpretazione di Russell Crowe. x.com