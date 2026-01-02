Ho licenziato un cuoco per aver buttato dei fagiolini Controllavo i bidoni della spazzatura e applicavo una legge del taglione | lo confessa chef Xavier Pellicer
Lo chef Xavier Pellicer ha condiviso un episodio del suo lavoro in cucina, spiegando di aver licenziato un cuoco per aver sprecato 200 grammi di fagiolini. Durante un’intervista al podcast “Stay for a Meal”, Pellicer ha raccontato come la disciplina e l’attenzione alle risorse siano fondamentali nel suo mestiere, riflettendo sui valori di responsabilità e rispetto per gli ingredienti anche in ambito professionale.
“Licenziai un cuoco per aver buttato via 200 grammi di fagiolini”. Lo chef Xavier Pellicer si è raccontato al podcast “Stay for a Meal”. Il cuoco ha dichiarato di aver vissuto l’epoca delle cucine-caserma. Pellicer ha ricordato i turni massacranti di 16 ore nel ristorante di Jacques Maximin. “La sua disciplina era ferocissima ” ha dichiarato Xavier. Lo chef ha detto di aver applicato una “legge del taglione” distorta. “Controllavo i bidoni della spazzatura. Se qualcuno buttava un prodotto integro lo punivo”. Metodi severi, costati il posto di lavoro ad alcuni cuochi: “Ne licenziati uno per aver buttato via 200 grammi di fagiolini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
