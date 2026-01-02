Ho licenziato un cuoco per aver buttato dei fagiolini Controllavo i bidoni della spazzatura e applicavo una legge del taglione | lo confessa chef Xavier Pellicer

Lo chef Xavier Pellicer ha condiviso un episodio del suo lavoro in cucina, spiegando di aver licenziato un cuoco per aver sprecato 200 grammi di fagiolini. Durante un’intervista al podcast “Stay for a Meal”, Pellicer ha raccontato come la disciplina e l’attenzione alle risorse siano fondamentali nel suo mestiere, riflettendo sui valori di responsabilità e rispetto per gli ingredienti anche in ambito professionale.

