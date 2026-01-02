Hinterland giuglianese nella morsa dei criminali anche a inizio 2026 Iovinella | Città senza controllo

All’inizio del 2026, l’hinterland giuglianese continua a fronteggiare problematiche legate alla sicurezza. Il furto di Capodanno alla vineria Caveu 14 ha riacceso le preoccupazioni sulla situazione nel territorio. Le autorità e i cittadini si interrogano sulle misure necessarie per garantire maggiore controllo e tutela, in un contesto in cui la criminalità sembra ancora presente e attiva.

Il furto di Capodanno alla vineria Caveu 14 ha riacceso il dibattito sull'emergenza sicurezza a Giugliano. Il titolare si è detto molto amareggiato per l'accaduto, soprattutto per i pochi controlli e la carenza di organico delle forze dell'ordine.

