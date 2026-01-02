Hikikomori fenomeno in crescita

Il fenomeno hikikomori riguarda giovani che si isolano volontariamente dalla vita sociale, spesso rifiutando scuola e rapporti diretti, comunicando principalmente online. Crescente in Italia, il problema coinvolge anche familiari e caregiver che cercano supporto e soluzioni efficaci. Comprendere le cause e le possibili strategie di intervento è fondamentale per affrontare questa situazione complessa e diffusa.

Sono sempre di più le famiglie che si rivolgono allo sportello Hikikomori, genitori ma anche zii, che vogliono aiutare i ragazzini che si ritirano volontariamente dalla vita sociale, chiudendosi nella propria stanza e rifiutando scuola e relazioni, comunicando con l'esterno solo attraverso internet. "Dopo l'estate c'è stato un incremento di ingressi. Molti utenti sono stati indirizzati al gruppo di auto e mutuo aiuto locale, dunque lo sportello è stato importante anche per chiedere consiglio sul corretto atteggiamento da tenere coi ragazzi a rischio. Di mese in mese le richieste crescono e c'è più attenzione al fenomeno" dice l'assessore con deleghe ai servizi sociali, alla famiglia e alle pari opportunità Barbara Capponi.

Hikikomori, i giovani ‘ritirati’: "Fenomeno in crescita allarmante, un malessere che investe la società" - Luana Valletta, vicepresidente regionale degli psicologi: "Non è solo un disagio individuale, i ragazzi e le ragazze sentono il peso di una società che li vuole ‘eccellenti’, temono di non farcela". ilrestodelcarlino.it

Continua il nostro lavoro nelle scuole per sensibilizzare sul fenomeno del ritiro sociale volontario. Il 20 gennaio saremo a Fermo, nelle Marche! #HikikomoriParliamone - facebook.com facebook

