Hideo Kojima rivela i suoi pani per il 2026 | si concentrerà su OD Physint ed altri progetti
All'inizio del 2026, Hideo Kojima ha condiviso un messaggio di auguri e di progetti futuri, rivelando le sue intenzioni per l’anno in corso. La comunicazione riguarda soprattutto i nuovi sviluppi di Kojima Productions, con particolare attenzione a titoli come OD, Physint e altri progetti ancora in fase di definizione, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera e nel panorama videoludico.
Con l’inizio del 2026, Hideo Kojima ha voluto fare il punto sul futuro di Kojima Productions, condividendo un messaggio di auguri che è diventato anche una dichiarazione d’intenti. Il celebre autore giapponese ha parlato apertamente dei piani per i prossimi dodici mesi, descrivendoli come un passaggio chiave verso una nuova fase dello studio, con OD e Physint che ricopriranno ovviamente un ruolo molto importante per lo studio. Dopo un 2025 caratterizzato da numerosi viaggi e apparizioni pubbliche, l’obiettivo ora è consolidare il lavoro creativo. Il 2026 viene così presentato come un anno di costruzione e preparazione strategica. 🔗 Leggi su Game-experience.it
