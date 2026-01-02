Hera nel Riminese a Capodanno impegnati 79 operatori extra per la pulizia delle aree

Il primo gennaio, a Rimini, Hera ha avviato interventi straordinari di pulizia nelle aree pubbliche, impiegando 79 operatori. Le operazioni sono iniziate alle 2 del mattino, a seguito delle numerose persone che hanno partecipato ai festeggiamenti di Capodanno sulla costa e nell’entroterra. Questa attività mira a garantire un ambiente ordinato e pulito dopo le celebrazioni, nel rispetto delle esigenze della comunità locale.

