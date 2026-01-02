Hearts-Livingston sabato 03 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

In vista del match tra Hearts e Livingston del 3 gennaio 2026, analizziamo le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici. Nonostante la recente sconfitta nel derby contro l’Hibernian, gli Hearts mantengono la leadership in Premiership, con un vantaggio di tre punti sul Celtic e di sei sui Rangers, impegnati nell’Old Firm. Un confronto importante per la classifica e il proseguimento della stagione.

Nonostante la sconfitta nel derby contro l'Hibernian del turno precedete, gli Hearts guidano sempre la classifica di Premiership con tre punti di margine sul Celtic e sei sui Rangers, che poche ore prima avranno dato vita all'Old Firm. Potrebbe dunque essere un turno favorevole per la capolista opposta al fanalino di cosa Livingston, che si .

