Hearts-Livingston sabato 03 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi e pronostici per Hearts-Livingston, gara valida per la Premiership in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 16:00. Nonostante la recente sconfitta nel derby contro l’Hibernian, gli Hearts mantengono la leadership della classifica, con un vantaggio di tre punti sul Celtic e sei sui Rangers, che si sfideranno nell’Old Firm. Ecco le formazioni, le quote e i pronostici per questa sfida.

Nonostante la sconfitta nel derby contro l'Hibernian del turno precedete, gli Hearts guidano sempre la classifica di Premiership con tre punti di margine sul Celtic e sei sui Rangers, che poche ore prima avranno dato vita all'Old Firm. Potrebbe dunque essere un turno favorevole per la capolista opposta al fanalino di cosa Livingston, che si . Gli Hearts si arrendono nel derby contro l'Hibernian, ne approfitta il Celtic che supera il Livingston e si porta a -3 dalla vetta della classifica di Scottish Premiership

