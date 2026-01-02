Hearts-Livingston sabato 03 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi e pronostici di Hearts-Livingston, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 16:00. Nonostante la recente sconfitta nel derby, gli Hearts mantengono la leadership in Premiership con un vantaggio di tre punti sul Celtic e sei sui Rangers, impegnati nell’Old Firm. In questa occasione, vengono esaminate formazioni, quote e previsioni per un confronto importante nella corsa al titolo.

Nonostante la sconfitta nel derby contro l’Hibernian del turno precedete, gli Hearts guidano sempre la classifica di Premiership con tre punti di margine sul Celtic e sei sui Rangers, che poche ore prima avranno dato vita all’Old Firm. Potrebbe dunque essere un turno favorevole per la capolista opposta al fanalino di cosa Livingston, che si . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Hearts-Livingston (sabato 03 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Hearts-Livingston (sabato 03 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Brighton-Burnley (sabato 03 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Hearts-Livingston (sabato 03 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici; Hearts-Livingston sabato 03 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici; Aston Villa-Nottingham Forest (sabato 03 gennaio 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici; Marsiglia-Nantes (domenica 04 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Gli Hearts si arrendono nel derby contro l'Hibernian, ne approfitta il Celtic che supera il Livingston e si porta a -3 dalla vetta della classifica di Scottish Premiership https://www.ukcalcio.com/2025/12/scottish-premiership-agli-hearts-il-derby-contro-lhibernian-2/ - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.