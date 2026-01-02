Hanno preso una mia foto e mi hanno messa in bikini è come essere violata davanti a tutti
L’uso di intelligenza artificiale permette di creare deepfake partendo da semplici prompt, trasformando immagini di persone reali in foto di costume o pose intime. Questa tecnologia solleva preoccupazioni sulla privacy e sulla tutela delle vittime, che spesso si trovano impotenti di fronte a contenuti manipolati senza consenso. È importante sensibilizzare sull’uso responsabile di queste tecnologie e promuovere misure per proteggere la dignità di ogni individuo.
Foto in costune o in pose intime: basta un prompt per trasformare immagini di persone reali in deepfake, mentre le vittime restano senza tutela. 🔗 Leggi su Fanpage.it
