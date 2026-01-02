Hanno detto che è morto ma…La famiglia di Emanuele rompe il silenzio | choc sul giovane italiano

In seguito alle notizie di presunto decesso di Emanuele, la famiglia italiana coinvolta rompe il silenzio, condividendo la propria verità. Dopo la notte di Capodanno a Crans-Montana, tra emergenze e incertezze, si trovano ad affrontare un momento difficile, cercando di chiarire i fatti e ricostruire la realtà dietro le voci che circolano.

Nelle ore più buie dopo la notte di Capodanno a Crans-Montana, tra sirene, telefonate senza risposta e liste di nomi che cambiano di ora in ora, c'è una famiglia che vive un incubo doppio. Non solo l'angoscia per un figlio sparito nel nulla, ma anche una notizia che li ha travolti all'improvviso. Da una parte l'immagine di un ragazzo di 17 anni pieno di vita, dall'altra le prime ricostruzioni di quella che è già stata definita una delle peggiori tragedie degli ultimi anni: il rogo nel locale «Le Constellation», dove decine di giovanissimi si erano ritrovati per festeggiare il nuovo anno. In mezzo, un nome che rimbalza sui siti di tutto il mondo: Emanuele Galeppini.

