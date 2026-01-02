Guido Rodriguez Juventus conferme totali sul nome proposto a Comolli da intermediari | ci sono stati contatti negli ultimi giorni Il punto sull’argentino

Recenti contatti tra intermediari e Juventus confermano l’interesse per Guido Rodriguez, attualmente al West Ham. L’argentino cerca spazio in Italia e potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato per i bianconeri. La situazione resta sotto osservazione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Guido Rodriguez Juventus, opportunità di mercato: intermediari al lavoro per l’uscita dal West Ham, il mediano cerca spazio ma c’è concorrenza. L’apertura ufficiale delle trattative invernali porta con sé le prime conferme significative per quanto riguarda le manovre in entrata della Juventus, focalizzate sulla ricerca di un rinforzo di spessore per la zona nevralgica del campo. La dirigenza bianconera, sempre attenta a cogliere le opportunità che il panorama internazionale può offrire a condizioni vantaggiose, sembra aver acceso i riflettori sulla Premier League con rinnovato interesse. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la pista Guido Rodriguez Juventus sta assumendo contorni sempre più definiti nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

