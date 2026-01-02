Guggenheim Bilbao crescono ancora i visitatori | 1,3 milioni nel 2025

Nel 2025, il museo Guggenheim Bilbao ha registrato oltre 1,3 milioni di visitatori, confermando il suo ruolo come importante destinazione culturale. Con un totale di 1.305.003 ingressi, il museo continua ad attrarre un pubblico numeroso e diversificato, contribuendo allo sviluppo del turismo e della cultura nel territorio. Questa crescita rappresenta un dato significativo per il settore museale e per la promozione dell’arte contemporanea nella regione.

Milano, 2 gen. (askanews) – 1.305.003: sono le persone che hanno visitato il museo Guggenheim Bilbao nel corso del 2025, 3.660 in più rispetto al 2024. I numeri di fine anno raccontano dei mesi di maggio, giugno e luglio come i migliori, a livello di afflusso, nella storia del museo e l'estate 2025 è risultata seconda solo a quella del 2023. Dati che certificano l'inizio positivo della direzione generale di Miren Arzalluz, che ha sostituito nel ruolo Juan Ignacio Vidarte. Cresce, rispetto all'anno precedente, anche la percentuale di visitatori stranieri, che sono stati il 69% del totale con il 15% dalla Francia, il 9% dalla Germania e dal Regno Unito, il 6% dagli Stati Uniti e il 5% dal'Italia.

