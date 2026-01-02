Guardiola commenta la separazione di Maresca dal Chelsea | Sorpresa? Nel calcio? Le parole dell’ex Barcellona

Guardiola commenta la recente separazione di Maresca dal Chelsea, sottolineando come nel mondo del calcio possano sempre verificarsi cambiamenti inattesi. L’allenatore del Manchester City ha espresso la sua opinione sulla stabilità delle squadre e sulla natura imprevedibile del calcio professionistico, offrendo una riflessione sobria e articolata sulla situazione attuale nel panorama calcistico inglese e internazionale.

Guardiola netto su Maresca, le parole dell'allenatore catalano sulla stabilità del suo club e sulla sorpresa della notizia in casa Chelsea. Pep Guardiola non si smentisce mai e, interrogato sulle recenti vicende che hanno scosso le fondamenta della Premier League, offre una lettura lucida e pungente della realtà calcistica attuale. Al centro del dibattito mediatico c'è l' improvviso addio di Enzo Maresca alla panchina del Chelsea, una notizia che ha destabilizzato l'ambiente londinese ma che, agli occhi esperti del tecnico catalano, non costituisce un vero fulmine a ciel sereno. Durante la consueta conferenza stampa, l'allenatore del Manchester City ha colto l'occasione per sottolineare la differenza abissale tra l'ambiente protetto in cui opera quotidianamente e la frenetica volatilità che caratterizza la gestione sportiva di altri top club inglesi.

Guardiola: «Il Chelsea ha perso un allenatore incredibile come Maresca, so che vi siete stufati di me» - Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea; i Blues domenica affronteranno il Manchester City in campionato. ilnapolista.it

Perché è finita tra Maresca e il Chelsea, i motivi di una separazione inspiegabile tra le vittorie - Alla base della rottura tra il Chelsea ed Enzo Maresca ci sono risultati discontinui, attriti sulla gestione della rosa e una visione del gioco mai davvero ... fanpage.it

