Guardava i fuochi d'artificio con la madre poi lo sparo | bimbo ucciso da un proiettile vagante a Skopje

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Skopje, un bambino di due anni è stato tragicamente colpito da un proiettile vagante, perdendo la vita. L’incidente ha suscitato dolore e preoccupazione nella comunità locale, evidenziando i rischi legati ai fuochi d’artificio e alle celebrazioni pubbliche. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente per garantire maggiore sicurezza in future occasioni.

Un bambino di due anni è morto a Skopje dopo essere stato colpito da un proiettile vagante durante i festeggiamenti di Capodanno. Disposta l'autopsia.

Cassola, donna investita e uccisa da un'auto mentre guardava i fuochi d'artificio di Capodanno - Luciana Tessarollo, di 72 anni, secondo le prime ricostruzioni era uscita da poco di casa. corrieredelveneto.corriere.it

Vicenza, esce per vedere i fuochi di Capodanno: donna muore investita da auto - Investita da un'auto mentre guardava i fuochi d'artificio, una donna di 73 anni di Cassola (Vicenza) è morta nella notte, poco dopo il suo ricovero in ospedale.

Vicenza, esce per vedere i fuochi di Capodanno: donna muore investita da auto - (Adnkronos) - Investita da un'auto mentre guardava i fuochi d'artificio, una donna di 73 anni di Cassola (Vicenza) è morta nella notte, poco dopo il suo ricovero in x.com

