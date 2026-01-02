Grotte di Villanova perla naturalistica della regione il 50% dei visitatori sono stranieri

Le Grotte di Villanova rappresentano una delle meraviglie naturalistiche della regione, attirando ogni anno visitatori da tutto il mondo, con il 50% proveniente dall’estero. Per il 2026, invito a sostenere il nostro turismo locale e le piccole realtà che preservano e valorizzano il nostro patrimonio. Scoprire e apprezzare le bellezze della regione è un gesto di rispetto e di impegno per il futuro di questa terra.

“Per questo 2026 faccio io un invito a voi: sosteniamo il nostro turismo, le piccole realtà e lasciamoci stupire dalla bellezza della nostra regione”.Così, il governatore Massimiliano Fedriga affida ai social un messaggio di promozione del territorio, scegliendo come esempio le Grotte di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

