Per Giunti, è necessario l’ok di Faroni, mentre Nepi si impegna a proseguire con l’attacco. Le recenti presenze di Riccardo Gaucci e Walter Novellino contribuiscono a mantenere alta l’attenzione, evitando distrazioni su quanto sta succedendo al presidente Faroni. La situazione richiede continui aggiornamenti e una gestione attenta per garantire stabilità e chiarezza nelle prossime mosse.

Le presenze di Riccardo Gaucci e Walter Novellino aiutano a tenere alta la concetrazione per evitare distrazioni relative a quanto sta accadendo al presidente Faroni. Il Perugia resta sulcampo, mentre Riccardo Gaucci prosegue le sue trattative di mercato con qualche ostacolo in più. Già, perché il dirigente biancorosso ha di nuovo parlato con il Padova per il passaggio di Giunti, il club veneto ha alzato l’offerta ma Gaucci ha bisogno dell’ok del presidente Faroni per accettare la nuova proposta. In questo momento, quindi, la cessione del centrocampista resta appesa, in attesa delle prossime comunicazioni tra il presidente e i suoi collaboratori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Grifo: per Giunti serve l’ok di Faroni. Attacco, Nepi spinge per arrivare

