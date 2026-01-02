Grave incidente sulla Ss36 | atterra l' elisoccorso traffico in tilt

Un grave incidente si è verificato sulla Strada Statale 36 a Monza, poco dopo il tunnel in direzione Milano, venerdì 2 gennaio, poco dopo le 18. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, e il traffico nella zona risulta molto rallentato. Le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La situazione resta sotto controllo dalle autorità competenti.

Grave incidente stradale a Monza, lungo la Ss36, poco dopo il tunnel in direzione Milano. Il fatto (al momento non sono note le modalità e i mezzi coinvolti) è avvenuto poco dopo le 18 di venerdì 2 gennaio. Sono stati allertati subito i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Grave incidente sulla Ss36: atterra l'elisoccorso, traffico in tilt Leggi anche: Incidente sulla SS36, traffico in tilt Leggi anche: Doppio incidente sulla Ss36: traffico in tilt Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Pauroso incidente lungo la variante, atterra anche l’elisoccorso - Perugia, 14 novembre 2025 – Grave incidente stradale nella serata del 14 novembre in prossimità dell’uscita per Tavernelle, nel comprensorio del Trasimeno. lanazione.it #Incidente nella notte di #Capodanno: grave una trentenne uscita di strada con l' #auto e finita contro un palo x.com Grave incidente nella notte Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3Bfxo7ifGWbo0Q - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.