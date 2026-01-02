Grande festa della Befana gli appuntamenti previsti a Formigine per festeggiare l’epifania

Da sabato 3 a martedì 6 gennaio, Formigine ospiterà “La Grande Festa della Befana”, un evento che coinvolge il centro storico con mercatini, stand gastronomici, spettacoli di strada, negozi aperti e attività per bambini. Un’occasione per vivere l’atmosfera dell’Epifania in modo semplice e condiviso, con appuntamenti ideali per tutta la famiglia. La manifestazione rappresenta un momento di tradizione e convivialità nel territorio.

Da sabato 3 a martedì 6 gennaio si terrà "La Grande Festa della Befana", l'ormai tradizionale appuntamento che animerà il centro storico di Formigine con stand gastronomici, mercatini, artisti di strada, negozi aperti, musica e giochi per bambini. L'iniziativa è organizzata da Proform in.

