Nel 2026, il panorama politico italiano si presenta con sfide significative, tra aumenti fiscali e potenziali riduzioni delle libertà democratiche. Secondo le dichiarazioni di Magi, il governo Meloni sembra proseguire sulla strada di un incremento delle imposte e di un rafforzamento delle restrizioni democratiche, suscitando una dura reazione dall’opposizione. Questo scenario solleva importanti questioni sul futuro della governance e delle libertà in Italia.

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “Il 2026 del Governo Meloni si apre peggio di come era finito il 2025: più tasse e meno democrazia”. Lo afferma il segretario di Più Europa, Riccardo Magi. “Già nella manovra sono previsti 10,5 miliardi di tasse in più, con misure folli come i 2 euro sui pacchi, l'aumento delle accise su carburanti e prodotti da fumo; ed é previsto anche un aumento dei pedaggi autostradali, alla faccia di Salvini che quando era all'opposizione andava in giro per caselli per protesta". "Ma - sottolinea Magi - ci sarà anche una enorme compressione della democrazia: il Parlamento, che già durante l'esame della legge di Bilancio è stato ridotto a passacarte, aprirà l'anno con una pioggia di decreti legge da esaminare, dal dl Transizione 5. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Governo: Magi, 'in 2026 più tasse e meno democrazia, opposizione durissima'

Leggi anche: Meno tasse e più soldi in busta paga dal 2026, ma non per tutti: ecco chi sarà escluso

Leggi anche: Meno tasse e incentivi contro lo spopolamento nella finanziaria, ma l'opposizione incalza Schifani: dovrà tornare in Aula

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Giorgia, Manovra disastrosa. Magi allo scontro: “Scelte illiberali, democrazia in vendita”. 2026 cruciale per il governo - Dal Parlamento arriva il via libera definitivo sul Bilancio 2026 tra polemiche, ripensamenti e modifiche. msn.com