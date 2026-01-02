Governo | Fratoianni ' Italia si sveglia nel 2026 con raffica aumenti decisi da Meloni'
Il governo Meloni ha annunciato aumenti delle accise sul gasolio, delle tariffe assicurative e dei pedaggi autostradali, con effetto previsto nel 2026. Questi interventi potrebbero influire sui costi di vita e sulla mobilità quotidiana degli italiani, segnando un cambiamento nelle politiche fiscali e tariffarie del Paese. È importante monitorare gli sviluppi e valutare le implicazioni di tali decisioni sulla situazione economica e sui cittadini.
Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "L'Italia si sveglia nel 2026 così: aumentano le accise sul gasolio (+4 centesimi al litro), le assicurazioni sulle auto (+10%) e i pedaggi autostradali (+1.5%). Aumenti decisi dal governo Meloni che si scaricheranno sui cittadini in forma diretta e indiretta, visto che aumenteranno anche i prezzi dei beni alimentari, per effetto dell'aumento dei costi di trasporto. Si tratta di tasse occulte che il governo della destra mette e che toglieranno dalle tasche degli italiani altri 700 milioni di euro circa, nei prossimi mesi". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs. 🔗 Leggi su Iltempo.it
