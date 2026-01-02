Gomorra fa un passo indietro e ci porta negli anni '70 per seguire la storia di un giovane Pietro Savastano, dai suoi primi passi nel mondo della criminalità alla sua relazione con Imma. Su Sky e NOW dal 9 gennaio. Tutti ricordiamo i personaggi di Gomorra - La serie, quelle figure tragiche diventate icone della cultura popolare. Ricordiamo con affetto le loro battute ma con sgomento le gesta criminali e ci chiediamo che percorso debba affrontare un essere umano per diventare così. "Echi di domande" ha detto Marco D'Amore alla conferenza di presentazione di Gomorra - Le origini, la serie prequel che parte da questo, da questi quesiti, per andare nel passato e seguire la versione giovane di uno di personaggi che ha dato vita al mito della popolare serie Sky: Pietro Savastano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gomorra - Le origini, la recensione: amore e morte nella Napoli degli anni ’70

Leggi anche: Gomorra – Le origini, Marco D’Amore: “E’ una serie più romantica”

Leggi anche: Marco D’Amore racconta Gomorra – Le Origini: il prequel Sky e NOW che rivoluziona la saga

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Gomorra - Le Origini, Luca Lubrano è il giovane Pietro Savastano; Le serie più attese del 2026; 5 cose da vedere in streaming su NOW e Sky a gennaio 2206; Pillion - Amore senza freni, il trailer del film con Alexander Skarsgård.

Gomorra Le Origini è la storia di bambini che bambini non sono mai stati - Tra le serie più attese di questo inizio 2026 c'è senza dubbio Gomorra – Le Origini (dal 9 gennaio su Sky e in streaming su NOW), prequel della famosissima serie tratta dal romanzo di Roberto Saviano ... esquire.com