Golf | anche Emanuele Galeppini tra le vittime della tragedia di Crans Montana

Emanuele Galeppini è tra le vittime della tragedia di Crans Montana. Fino a poche ore fa, era tra i sei italiani ancora considerati dispersi, ma nelle prime ore del nuovo anno la speranza di ritrovarlo vivo si è spenta. La tragedia ha coinvolto diversi italiani, lasciando un velo di tristezza e riflessione sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze in montagna.

Fino a poche ore fa era tra i sei italiani ancora ritenuti dispersi dalle autorità, ma la speranza è stata spenta nella prima notte del 2026. Emanuele Galeppini, 16 anni, è tra le vittime dell'immane tragedia di Crans Montana, avvenuta all'interno del pub Le Constellation che è stato distrutto da un incendio partito dall'interno. La Federazione Italiana Golf ha pubblicato una nota sul proprio sito web per ricordarlo: " La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.

La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ema x.com

