Gli ustionati mi chiedevano di non lasciarli lì | l’italiano che ha salvato decine di persone a Crans-Montana
Paolo Campolo, italiano, ha svolto un ruolo fondamentale durante l’incendio a Crans-Montana a Capodanno, contribuendo a salvare decine di persone. Con il suo intervento, ha dimostrato coraggio e senso di responsabilità, portando in salvo giovani rimasti intrappolati. La sua azione, guidata da empatia e prontezza, testimonia l’importanza del gesto di chi si mette a disposizione in situazioni di emergenza.
Paolo Campolo è l'italiano che a Capodanno ha salvato almeno 10 giovani nell’incendio di Crans-Montana: "Dentro era una trappola, ma io pensavo solo che avrebbero potuto essere i miei figli". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: "Mi imploravano di aiutarli": chi è l'italiano eroe che ha salvato 10 ragazzi a Crans-Montana
