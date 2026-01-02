Gli ustionati mi chiedevano di non lasciarli lì | l’italiano che ha salvato decine di persone a Crans-Montana

Paolo Campolo, italiano, ha svolto un ruolo fondamentale durante l’incendio a Crans-Montana a Capodanno, contribuendo a salvare decine di persone. Con il suo intervento, ha dimostrato coraggio e senso di responsabilità, portando in salvo giovani rimasti intrappolati. La sua azione, guidata da empatia e prontezza, testimonia l’importanza del gesto di chi si mette a disposizione in situazioni di emergenza.

