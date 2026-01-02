gli usa supportano taiwan dopo le esercitazioni cinesi e le parole di xi

Gli Stati Uniti hanno manifestato il loro sostegno a Taiwan in seguito alle recenti esercitazioni militari cinesi, che hanno aumentato le tensioni nella regione. Il Dipartimento di Stato ha commentato che le attività e la retorica di Pechino nei confronti dell’isola e di altri Paesi contribuiscono a una situazione di instabilità inutile. Questa situazione si è verificata nel contesto di “Justice Mission 2025”, un’importante esercitazione militare cinese intorno a Taipei.

“Le attività militari della Cina e la retorica nei confronti di Taiwan e di altri Paesi nella regione aumentano inutilmente le tensioni”, scrive il Dipartimento di Stato in una nota, uscita il primo gennaio 2026 a commento di “ Justice Mission 2025 ”, la grande esercitazione con cui la Cina ha mosso dozzine e dozzine di assetti militari di vario genere attorno a Taipei, simulando anche lanci missilistici live-fire contro le acque dell’isola. “Esortiamo Pechino a esercitare moderazione, a cessare la sua pressione militare contro Taiwan e a impegnarsi invece in un dialogo significativo. Gli Stati Uniti sostengono la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan e si oppongono ai cambiamenti unilaterali dello status quo, anche con la forza o la coercizione”, continua il Dipartimento di Stato. 🔗 Leggi su Formiche.net

